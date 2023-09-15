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Шустов Андриан Никифорович

Место рождения

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шустов Никифор

Мать: не указана

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шустов Павел Андреанович

Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1900

Дочь: Шустова Александра Андриановна

Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Шустова Вера Андриановна

Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна

Сумкино, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Любовь Степановна

Смерть
Неизвестно
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