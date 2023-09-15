Шустов Андриан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шустов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
17.05.1900
Дочь: Шустова Александра Андриановна
Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Шустова Вера Андриановна
Мать ребёнка: Шустова Любовь Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно