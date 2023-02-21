Смирнова Фекла Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Фекла Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.03.1850

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1852

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Смирнов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Григорий Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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