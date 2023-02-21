Смирнова Фекла Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
02.03.1850
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
26.01.1852
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Смирнов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно