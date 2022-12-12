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(Смирнова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.03.1850

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850

Отец: Смирнов Григорий Никитич

Мать: Смирнова Фекла Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
04.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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