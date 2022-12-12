(Смирнова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.03.1850
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1850
Отец: Смирнов Григорий Никитич
Мать: Смирнова Фекла Сысоевна
Крещение
04.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858