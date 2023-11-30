Осинцев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1914
Дата смерти05.06.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1914
Отец: Осинцев Анатолий
Рождение ребёнка
14.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осинцева Вера
Верхняя Дубечня, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осинцева Вера
Смерть
05.06.1964
Курган, город Курган, Курганская область