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Осинцев Сергей Анатольевич

Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.09.1914

Дата смерти

05.06.1964

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1914

Отец: Осинцев Анатолий

Мать: Зверева (осинцева) Евгения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинцева Вера

Верхняя Дубечня, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осинцева Вера

Смерть
05.06.1964
Курган, город Курган, Курганская область
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