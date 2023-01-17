Осинцева (Гриневич) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцева (Гриневич) Вера

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Место рождения

Новые Кайдаки, Днепропетровск

Дата рождения

05.09.1918

Дата смерти

26.03.1990

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1918

Отец: Гриневич Фёдор

Мать: Гриневич Ульяна

Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
14.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинцев Сергей Анатольевич

Верхняя Дубечня, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцев Сергей Анатольевич

Смерть
26.03.1990
Казахстан, Темиртау
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