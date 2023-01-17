Осинцева (Гриневич) Вера
Место рожденияНовые Кайдаки, Днепропетровск
Дата рождения05.09.1918
Дата смерти26.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1918
Отец: Гриневич Фёдор
Мать: Гриневич Ульяна
Новые Кайдаки, Днепропетровск
Рождение ребёнка
14.02.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осинцев Сергей Анатольевич
Верхняя Дубечня, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1990
Казахстан, Темиртау