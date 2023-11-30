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Татьяна Васильева

Место рождения

Турдаково, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Турдаково, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий

Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Смерть
Неизвестно
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