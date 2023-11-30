Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий
Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно