Александр (Добрынка) (Алексеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр (Добрынка) (Алексеев)

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Ланка Уланка

Мать: Мазава Живаева

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр (Симдюшка) Александров

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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