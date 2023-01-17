Александр (Добрынка) (Алексеев)
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Ланка Уланка
Мать: Мазава Живаева
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр (Симдюшка) Александров
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно