Борминская (Черникова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борминская (Черникова) Александра Васильевна

Место рождения

Каменка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1899

Муж: Борминский Николай Данилович

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1899

Муж: не указан

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Васса Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Борминский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Борминский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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