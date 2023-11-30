Борминская (Черникова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Бракосочетание
1899
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Васса Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Борминский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Борминский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Борминский Николай Данилович
Смерть
Неизвестно