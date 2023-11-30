Шумилина Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924
Рождение ребёнка
18.11.1946
Сын: Шумилин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шумилин Василий Семенович
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумилин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Шумилин Василий Семенович
Смерть
Неизвестно