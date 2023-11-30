Шумилина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина Евдокия Федоровна

Место рождения

Ченцы, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1924

Отец: Воробьев Федор Петрович

Мать: Воробьева Мария Дмитриевна

Ченцы, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.11.1946

Сын: Шумилин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шумилин Василий Семенович

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Шумилин Василий Семенович

Смерть
Неизвестно
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