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Шумилин Василий Семенович

Место рождения

Шумилинская, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

21.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Шумилин Семен

Мать: Шумилина Татьяна Панфиловна

Шумилинская, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумилин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Шумилина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
18.11.1946

Сын: Шумилин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Шумилина Евдокия Федоровна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.04.1999

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