Шумилин Василий Семенович
Место рождения
Дата рождения01.01.1915
Дата смерти21.04.1999
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Отец: Шумилин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумилин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Шумилина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1946
Сын: Шумилин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Шумилина Евдокия Федоровна
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.04.1999