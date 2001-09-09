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Шумилин Владимир Васильевич

Место рождения

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.11.1946

Дата смерти

09.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1946

Отец: Шумилин Василий Семенович

Мать: Шумилина Евдокия Федоровна

Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.12.1973

Сын: Шумилин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Шумилина Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
13.07.1982

Дочь: Шумилина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Шумилина Лидия Григорьевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
09.09.2001
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