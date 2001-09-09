Шумилин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1946
Дата смерти09.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1946
Рождение ребёнка
13.12.1973
Сын: Шумилин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Шумилина Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1982
Дочь: Шумилина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Шумилина Лидия Григорьевна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
09.09.2001