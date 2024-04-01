Портнягин Егор Хорунжий, Команд. Р.Медвежьим Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Военная служба
1832
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Командующий редутом, хорунжий
Военная служба
1837
Омск, город Омск, Омская область
Судозаседатель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно