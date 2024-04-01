Портнягин Егор Хорунжий, Команд. Р.Медвежьим Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин Егор Хорунжий, Команд. Р.Медвежьим Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнягин Матвей Капрал Р.Медвежьего Васильев

Мать: Портнягина Домна Яковлева

Военная служба
1832
Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Командующий редутом, хорунжий
Военная служба
1837
Омск, город Омск, Омская область
Судозаседатель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Портнягина Александра Агафонова?

Смерть
Неизвестно
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