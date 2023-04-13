Меланья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиОколо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Павел Ильин
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федор
Отец ребёнка: Павел Ильин
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Павел Ильин
Рождение ребёнка
22.08.1802
Сын: Пимен Павлов
Отец ребёнка: Павел Ильин
Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1827