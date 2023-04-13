Меланья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Около 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1797 г.р.
1797 г.р.
1800 г.р.
1802 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Павел Ильин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федор

Отец ребёнка: Павел Ильин

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Павел Ильин

Рождение ребёнка
22.08.1802

Сын: Пимен Павлов

Отец ребёнка: Павел Ильин

Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1827
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