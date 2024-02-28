посёлок Летешовка, посёлок Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Летешовка

Тутаевский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Варианты названий
Афанасовка, Афонасовка, Летяшиха
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Летешовка Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Александром Смирновым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 188 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5770Летяшевка (Летяшиха, Афанасовка), д. вл.при р. Волге.1225134
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Богородская волость
с-цо Летешевка126Кузьминский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Тутаевский район
386663Летешовкапосёлок57°47'с.ш.39°44'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, Левобережное сельское поселение
78643460196п Летешовкапоселок
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