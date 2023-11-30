Пономарёва (Ковтун) Ксения Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.02.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903
Отец: Ковтун Евфимий Павлович
Мать: Ковтун Марфа Николаевна
Бракосочетание
До 1933
Муж: Состин Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1934
Дочь: Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Развод
До 1934
Муж: Состин Неизвестно
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
30.09.1938
Дочь: Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернобаева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно