Пономарёва (Ковтун) Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Ковтун) Ксения Ефимовна

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.02.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1903

Отец: Ковтун Евфимий Павлович

Мать: Ковтун Марфа Николаевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1933

Муж: Состин Неизвестно

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
До 1934

Дочь: Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
До 1934

Муж: Состин Неизвестно

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1935

Муж: Пономарёв Михаил Иванович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.09.1938

Дочь: Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернобаева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Пономарёв Михаил Иванович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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