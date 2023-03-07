Пономарёв Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёв Михаил Иванович

Пономарёв Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1941 или 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
До 1935

Жена: Пономарёва Ксения Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.09.1938

Дочь: Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернобаева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1941 или 1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close