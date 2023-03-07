Пономарёв Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1941 или 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
30.09.1938
Дочь: Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернобаева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Пономарёва Ксения Ефимовна
Смерть
1941 или 1945