Шеметов Дементий Осипович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиС 1817 по 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Шеметов Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Шеметова Марфа Дементьевна
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Бракосочетание
1783
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шеметова Агафья Дементьевна
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шеметова Елена Дементиевна
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шеметов Денис Дементиевич
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шеметов Алексий Дементиевич
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Шеметова Фёкла Дементиевна
Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Анна Ивановна
Смерть
С 1817 по 1839