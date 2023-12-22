Шеметов Дементий Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметов Дементий Осипович

Место рождения

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

С 1817 по 1839

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шеметов Осип

Мать: не указана

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Шеметова Марфа Дементьевна

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
1783

Жена: не указана

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шеметова Агафья Дементьевна

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шеметова Елена Дементиевна

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шеметов Денис Дементиевич

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шеметов Алексий Дементиевич

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Шеметова Фёкла Дементиевна

Мать ребёнка: Шеметова Анна Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Анна Ивановна

Смерть
С 1817 по 1839
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
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