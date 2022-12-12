станица Усть-Бузулукская, станица Усть-Бузулукская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Усть-Бузулукская

Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2042Усть-Бузулуцкая, станица казачья.при р. Хопре.72312738749Церковь православная 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Усть-Бузулуцкая станица
4526Усть-Бузулуцкая станица, при реках Хопре и Усть-Бузулуке34391251091933Ст. и хут. пр., 2 церкви, 2-хкл. уч., 2 пр. уч.46075

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Алексеевский район
13746Усть-Бузулукскаястаница50°11,0' с.ш.42°10,0' в.д.M-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Алексеевский муниципальный район, Усть-Бузулукское сельское поселение
18602456101ст-ца Усть-Бузулукскаястаница
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