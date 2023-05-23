Ковалева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Внукова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова Валентина Ивановна (Буня)

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Ковалев Иван

Смерть
Неизвестно
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