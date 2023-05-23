Тихомирова (Ковалева) Валентина Ивановна (Буня)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Иван
Мать: Ковалева ?
Рождение ребёнка
29.05.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно