Тихомирова (Ковалева) Валентина Ивановна (Буня) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Ковалева) Валентина Ивановна (Буня)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Иван

Мать: Ковалева ?

Рождение ребёнка
29.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Виктор Алексеевич

Смерть
Неизвестно