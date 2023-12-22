Тарасов (однодворец) Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
22.01.1867
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович
Мать ребёнка: Тарасова Гликерия Асеева
Рождение ребёнка
1877
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович
Мать ребёнка: Тарасова Гликерия Асеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Гликерия Асеева
Смерть
Неизвестно