Тарасов (однодворец) Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Иван Карпович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тарасов (однодворец) Карп Леонтьевич

Мать: Тарасова Васса Матвеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1867

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Гликерия Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович

Мать ребёнка: Тарасова Гликерия Асеева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Гликерия Асеева

Смерть
Неизвестно
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