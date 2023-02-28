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Тарасова Гликерия Асеева

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Асеев (однодворец) Степан Иосифович

Мать: Асеева Дарья Ефремовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1867

Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Карпович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович

Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Карпович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов (однодворец) Иван Карпович

Смерть
Неизвестно
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