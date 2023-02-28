Тарасова Гликерия Асеева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
22.01.1867
Сын: Тарасов (однодворец) Василий Иванович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Карпович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Иванович
Отец ребёнка: Тарасов (однодворец) Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно