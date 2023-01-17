Тарасов (однодворец) Карп Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов (однодворец) Карп Леонтьевич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тарасов (однодворец) Иван Карпович

Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасов (однодворец) Григорий Карпович

Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ляхова Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Васса Матвеевна

Смерть
До 1871
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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