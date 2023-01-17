Тарасов (однодворец) Карп Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тарасов (однодворец) Леонтий Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тарасов (однодворец) Иван Карпович
Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарасов (однодворец) Григорий Карпович
Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ляхова Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: Тарасова Васса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Васса Матвеевна
Смерть
До 1871