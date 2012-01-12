Музыкова Григорьева Роза Артьемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1930
Дата смерти12.01.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930
Рождение ребёнка
03.09.1955
Рождение ребёнка
13.01.1957
Сын: Григорьев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1958
Дочь: Григорьева Трофимова Эльвира Николаевна
Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.04.1962
Дочь: Григорьева Ефимова Альбина Николаевна
Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич
Смерть
12.01.2012