Музыкова Григорьева Роза Артьемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкова Григорьева Роза Артьемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1930

Дата смерти

12.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1930

Отец: Музыков Артемий Константинович

Мать: Музыкова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
03.09.1955

Дочь: Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна

Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
13.01.1957

Сын: Григорьев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
09.06.1958

Дочь: Григорьева Трофимова Эльвира Николаевна

Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
08.04.1962

Дочь: Григорьева Ефимова Альбина Николаевна

Отец ребёнка: Васюков Григорьев Николай Григорьевич

Смерть
12.01.2012
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