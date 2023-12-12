Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1955
Рождение ребёнка
23.02.1976
Сын: Афанасьев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1981
Сын: Афанасьев Артем Сергеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1989
Сын: Безрудов Николай Владимиолвич
Отец ребёнка: Безрудов Владимир Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.12.1992
Дочь: Безрудова Роза Яковлевна
Отец ребёнка: Бауэр Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно