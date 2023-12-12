Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Афанасьевп Безрудова Зефира Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1955

Отец: Васюков Григорьев Николай Григорьевич

Мать: Музыкова Григорьева Роза Артьемовна

Рождение ребёнка
23.02.1976

Сын: Афанасьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1981

Сын: Афанасьев Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Сергей Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1989

Сын: Безрудов Николай Владимиолвич

Отец ребёнка: Безрудов Владимир Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.12.1992

Дочь: Безрудова Роза Яковлевна

Отец ребёнка: Бауэр Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрудов Владимир Ермолаевич

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