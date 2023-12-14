Музыкова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1898
Дата смерти18.05.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898
Отец: Мразов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1925
Дочь: Музыкова Кабетова Евстолия Артемьевна
Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Музыков Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Музыкова Григорьева Роза Артьемовна
Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович
Рождение ребёнка
02.01.1935
Сын: Музыков Арефий Артемьевич
Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович
Смерть
18.05.1972