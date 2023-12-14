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Музыкова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1898

Дата смерти

18.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1898

Отец: Мразов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1925

Дочь: Музыкова Кабетова Евстолия Артемьевна

Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Музыков Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Музыкова Григорьева Роза Артьемовна

Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович

Рождение ребёнка
02.01.1935

Сын: Музыков Арефий Артемьевич

Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Музыков Лев Артемьевич

Отец ребёнка: Музыков Артемий Константинович

Смерть
18.05.1972
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