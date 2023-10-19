Вадковская (кн. Меншикова) Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1817
Дата смерти23.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1817
Крещение
10.05.1817
Бракосочетание
13.04.1838
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1841
Дочь: Корейш Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.12.1844
Дочь: Медокс Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1849
Дочь: Ogarev Elizaveta
Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1851
Сын: Вадковский Николай Иванович
Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1853
Дочь: Станицкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
княжна
Смерть
23.02.1884