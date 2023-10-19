Вадковская (кн. Меншикова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадковская (кн. Меншикова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1817

Дата смерти

23.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1817

Отец: Menshikov Alexander Sergeyevich

Мать: Кн. Меншикова Анна Александровна

Крещение
10.05.1817
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
13.04.1838

Муж: Вадковский Иван Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1841

Дочь: Корейш Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.12.1844

Дочь: Медокс Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1849

Дочь: Ogarev Elizaveta

Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
27.12.1851

Сын: Вадковский Николай Иванович

Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.05.1853

Дочь: Станицкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вадковский Иван Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
княжна
Смерть
23.02.1884
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