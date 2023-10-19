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Вадковский Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.10.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1838

Жена: Вадковская Александра Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1841

Дочь: Корейш Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.12.1844

Дочь: Медокс Александра Ивановна

Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна

Рождение ребёнка
12.06.1849

Дочь: Ogarev Elizaveta

Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна

Рождение ребёнка
27.12.1851

Сын: Вадковский Николай Иванович

Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна

Рождение ребёнка
05.05.1853

Дочь: Станицкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна

Смерть
17.10.1865
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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