Вадковский Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти17.10.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1838
Рождение ребёнка
10.11.1841
Дочь: Корейш Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
04.12.1844
Дочь: Медокс Александра Ивановна
Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна
Рождение ребёнка
12.06.1849
Дочь: Ogarev Elizaveta
Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна
Рождение ребёнка
27.12.1851
Сын: Вадковский Николай Иванович
Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна
Рождение ребёнка
05.05.1853
Дочь: Станицкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Вадковская Александра Александровна
Смерть
17.10.1865
Похороны
Неизвестно