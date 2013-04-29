Шевченко Надежда Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1936
Дата смерти29.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936
Рождение ребёнка
23.06.1956
Сын: Коробейников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Коробейников Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Коробейников Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2013