Шевченко Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Надежда Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1936

Дата смерти

29.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1936

Отец: Шевченко Кирилл Еремеевич

Мать: Касьянова Мария Аверьяновна

Рождение ребёнка
23.06.1956

Сын: Коробейников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Коробейников Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Коробейников Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Иван Андреевич

Смерть
29.04.2013
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