Коробейников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коробейников Иван Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейников Антон Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Татьяна Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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