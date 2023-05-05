Коробейников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коробейников Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейников Антон Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно