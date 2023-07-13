Морозова Анастасия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1818
Дочь: Морозова Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Рождение ребёнка
06.01.1821
Дочь: Морозова Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Рождение ребёнка
Около 26.10.1822
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Сын: Морозов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Дочь: Морозова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно