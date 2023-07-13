Морозова Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Анастасия Моисеевна

Морозова Анастасия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1818

Дочь: Морозова Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1821

Дочь: Морозова Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 26.10.1822

Сын: Морозов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Морозов Трофим Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Морозов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Дочь: Морозова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Морозов Сергей Наумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей Наумович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close