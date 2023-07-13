Морозов Трофим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Рождение ребёнка
09.04.1852
Сын: Морозов Георгий Трофимович
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
14.01.1854
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
08.05.1856
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
10.06.1857
Дочь: Морозова Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Морозова Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно