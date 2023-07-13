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Морозов Трофим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Морозов Сергей Наумович

Мать: Морозова Анастасия Моисеевна

Рождение ребёнка
09.04.1852

Сын: Морозов Георгий Трофимович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1854

Сын: Морозов Павел Трофимович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1856

Сын: Морозов Петр Трофимович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1857

Дочь: Морозова Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Аникеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Морозова Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Пелагея Аникеевна

Смерть
Неизвестно
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