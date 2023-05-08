Минаев Емельян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Шапкина Акилина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Приемная дочь отставного унтер-офицера Емельяна Николаевича Минаева.
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Харланов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Минаева Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1856
Сын: Минаев Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Минаева Елена Михайловна
Рождение ребёнка
09.04.1864
Дочь: Минаева Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Минаева Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Елена Михайловна
Смерть
Неизвестно