Минаев Емельян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Емельян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Минаев Николай Тимофеевич

Мать: Минаева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Шапкина Акилина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Приемная дочь отставного унтер-офицера Емельяна Николаевича Минаева.
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Харланов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Минаева Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1856

Сын: Минаев Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Минаева Елена Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1864

Дочь: Минаева Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Минаева Елена Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Елена Михайловна

Смерть
Неизвестно
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