Минаева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1791 и 1797
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794 или 1795
Дочь: Грошикова Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Овсянникова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Минаев Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 24.02.1812
Дочь: Минаева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно