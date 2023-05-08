Минаева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1791 и 1797

Сын: Минаев Яков Николаевич

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1794 или 1795

Дочь: Грошикова Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Овсянникова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Минаев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Минаев Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 24.02.1812

Дочь: Минаева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Минаев Никита Николаевич

Отец ребёнка: Минаев Николай Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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