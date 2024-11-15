Минаев Михаил Емельянович 21.05.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минаев Михаил Емельянович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1856

Отец: Минаев Емельян Николаевич

Мать: Минаева Елена Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.05.1874

Жена: Минаева (Кондрашева) Феодосия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1875

Дочь: Минаева (Минаева) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Минаева (Кондрашева) Феодосия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Минаев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Минаева (Кондрашева) Феодосия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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