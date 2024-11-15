Минаев Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рождения21.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1856
Бракосочетание
22.05.1874
Рождение ребёнка
30.08.1875
Дочь: Минаева (Минаева) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Минаева (Кондрашева) Феодосия Емельяновна
Рождение ребёнка
04.04.1878
Сын: Минаев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Минаева (Кондрашева) Феодосия Емельяновна
Смерть
Неизвестно