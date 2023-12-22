Кобзаренко Артемий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобзаренко Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кобзаренко Демид Артемьевич
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
22.09.1879
Сын: Кобзаренко Дмитрий Артемьевич
Мать ребёнка: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно