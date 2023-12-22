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Кобзаренко Артемий Иванович

Место рождения

Гельмязов, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобзаренко Иван Филиппович

Мать: не указана

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кобзаренко Демид Артемьевич

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.09.1879

Сын: Кобзаренко Дмитрий Артемьевич

Мать ребёнка: Татьяна Михайловна

Гельмязов, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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