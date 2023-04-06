Кобзаренко Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кобзаренко Филипп
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзаренко Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзаренко Никита Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзаренко Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзаренко Артемий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно