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Кобзаренко Иван Филиппович

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Место рождения

Гельмязов, Черкаська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кобзаренко Филипп

Мать: Феодосия

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзаренко Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзаренко Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзаренко Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзаренко Артемий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гельмязов, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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