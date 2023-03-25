Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кобзаренко Демид Артемьевич
Отец ребёнка: Кобзаренко Артемий Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1879
Сын: Кобзаренко Дмитрий Артемьевич
Отец ребёнка: Кобзаренко Артемий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно