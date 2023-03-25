Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кобзаренко Демид Артемьевич

Отец ребёнка: Кобзаренко Артемий Иванович

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
22.09.1879

Сын: Кобзаренко Дмитрий Артемьевич

Отец ребёнка: Кобзаренко Артемий Иванович

Гельмязов, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзаренко Артемий Иванович

Смерть
Неизвестно
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