Маева (Тисова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1906
Сын: Маев Алексей
Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Маев Григорий
Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1910
Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно