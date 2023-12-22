Маева (Тисова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаева (Тисова) Мария Григорьевна

Маева (Тисова) Мария Григорьевна

Место рождения

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1906

Сын: Маев Алексей

Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Маев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Маев Григорий

Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1910

Сын: Маев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Маев Алексей Николаевич

Мещовск, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маев Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close