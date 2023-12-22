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Тимофей Иванов

Место рождения

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Лаврентьев

Мать: Вторая Жена Марфа Фомина

Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782, страница 1374 Тимофей 8=1774
Рождение ребёнка
07.04.1800

Сын: Мартын Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 07.04.1800 Деревни Ягренева у крестьянина Тимофея Иванова жена Евдокия Петрова родила сына Мартына которой крещен того же числа Восприемником был погоста Лютниц пономарь Петр Кириянов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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