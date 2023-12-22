Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Лаврентьев
Мать: Вторая Жена Марфа Фомина
РС-1782, страница 1374 Тимофей 8=1774
Рождение ребёнка
07.04.1800
Сын: Мартын Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 07.04.1800 Деревни Ягренева у крестьянина Тимофея Иванова жена Евдокия Петрова родила сына Мартына которой крещен того же числа Восприемником был погоста Лютниц пономарь Петр Кириянов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно