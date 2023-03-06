Вторая Жена Марфа Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Марфа Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

СУХОВЕРХОВО Бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1374 Второбрачная жена Марфа Фомина дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 35) 3 ревизия ~17... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

РС-1782, страница 1374 Гликерия 14=1768
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

РС-1782, страница 1374 Анна 12=1770
Рождение ребёнка
1774

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

РС-1782, страница 1374 Тимофей 8=1774
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Лаврентьев

РС-1782, страница 1374 Марфа 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лаврентьев

Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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