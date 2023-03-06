Вторая Жена Марфа Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
СУХОВЕРХОВО Бракосочетание КУЛИКИНО РС-1782, страница 1374 Второбрачная жена Марфа Фомина дочь старинная той же вотчины деревни Суховерхова (по последней ревизии написаны были лета 35) 3 ревизия ~17... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
РС-1782, страница 1374 Гликерия 14=1768
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
РС-1782, страница 1374 Анна 12=1770
Рождение ребёнка
1774
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
РС-1782, страница 1374 Тимофей 8=1774
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Лаврентьев
РС-1782, страница 1374 Марфа 1=1781
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лаврентьев
Место жительства
Неизвестно
Суховерхово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область