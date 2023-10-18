Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1800
Сын: Мартын Иванов
Отец ребёнка: Тимофей Иванов
МК-1800 07.04.1800 Деревни Ягренева у крестьянина Тимофея Иванова жена Евдокия Петрова родила сына Мартына которой крещен того же числа Восприемником был погоста Лютниц пономарь Петр Кириянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно