Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1800

Сын: Мартын Иванов

Отец ребёнка: Тимофей Иванов

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 07.04.1800 Деревни Ягренева у крестьянина Тимофея Иванова жена Евдокия Петрова родила сына Мартына которой крещен того же числа Восприемником был погоста Лютниц пономарь Петр Кириянов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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