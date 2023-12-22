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Пушкарев Гаврила Евтихиев

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.07.1795 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1795 ст.

Отец: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Мать: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1813 ст.

Сын: Пушкарев Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пушкарев Тимофей Гаврилов

Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Софья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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