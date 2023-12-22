Пушкарев Гаврила Евтихиев
Место рождения
Дата рождения13.07.1795 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1795 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1813 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пушкарев Тимофей Гаврилов
Мать ребёнка: Пушкарева Софья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Софья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858