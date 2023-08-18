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Пушкарева Софья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1813 ст.

Сын: Пушкарев Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Акилина Гаврилова

Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пушкарев Тимофей Гаврилов

Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния