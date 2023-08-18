Пушкарева Софья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1813 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Акилина Гаврилова
Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Пушкарев Тимофей Гаврилов
Отец ребёнка: Пушкарев Гаврила Евтихиев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858