Щипицына Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1802 ст.
Сын: Щипицын Терентий Петрович
Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно