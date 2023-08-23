Щипицына Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипицына Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1802 ст.

Сын: Щипицын Терентий Петрович

Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич

Мальчиково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Щипицын Тарас Петрович

Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Щипицын Андрей Петрович

Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Щипицын Павел Петрович

Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич

Мальчиково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1816 ст.

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Щипицын Петр Кондратьевич

Мальчиково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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