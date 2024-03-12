Щипицын Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипицын Андрей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Щипицын Петр Кондратьевич

Мать: Щипицына Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Щипицын Михайло Андреевич

Мать ребёнка: Щипицына Васса

Мальчиково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Щипицына Васса

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Щипицын Логин Андреевич

Мать ребёнка: Щипицына Васса

Мальчиково, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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