Щипицын Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Щипицын Михайло Андреевич
Мать ребёнка: Щипицына Васса
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Щипицына Васса
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Щипицына Васса
Смерть
Неизвестно