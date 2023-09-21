Устрялов Федор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устрялов Федор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1808 ст.

Дата смерти

14.03.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1808 ст.

Отец: Устрялов Герасим Трифонович

Мать: Устрялова Варвара Родионовна

Рождение ребёнка
08.07.1857 ст.

Сын: Устрялов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.

Сын: Устрялов Павел Федорович

Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
17.02.1860 ст.

Сын: Устрялов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
29.02.1864 ст.

Дочь: Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Федоровна

Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устрялова Софья Николаевна

Смерть
14.03.1871 ст.
Причина смерти: паралич легких
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