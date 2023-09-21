Устрялов Федор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1808 ст.
Дата смерти14.03.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1808 ст.
Рождение ребёнка
08.07.1857 ст.
Сын: Устрялов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.
Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1860 ст.
Сын: Устрялов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
29.02.1864 ст.
Дочь: Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Федоровна
Мать ребёнка: Устрялова Софья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1871 ст.
Причина смерти: паралич легких