Устрялова (Небольсина) Варвара Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти12.04.1838 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Небольсин Родион Александрович
Мать: не указана
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Елизавета Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Федор Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Бузова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Елизавета Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Александр Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Зубкова Вера Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Дочь: Куторга Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович
Сын: Устрялов Владимир Герасимович
Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович