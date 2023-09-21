Устрялова (Небольсина) Варвара Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устрялова (Небольсина) Варвара Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

12.04.1838 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Небольсин Родион Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1801 ст.

Муж: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
01.07.1802 ст.

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
24.11.1803 ст.

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
04.05.1805 ст.

Сын: Устрялов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
30.08.1806 ст.

Дочь: Елизавета Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
07.02.1808 ст.

Сын: Устрялов Федор Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
31.01.1810 ст.

Дочь: Бузова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
10.09.1811 ст.

Дочь: Елизавета Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
02.08.1813 ст.

Сын: Устрялов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
Около 30.08.1815 ст.

Дочь: Зубкова Вера Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
15.11.1818

Сын: Устрялов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
08.05.1821

Дочь: Куторга Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
31.01.1824 ст.

Сын: Устрялов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Рождение ребёнка
14.08.1827 ст.

Сын: Устрялов Владимир Герасимович

Отец ребёнка: Устрялов Герасим Трифонович

Смерть
12.04.1838 ст.
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