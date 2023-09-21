Устрялова (Дурова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устрялова (Дурова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

06.05.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1857 ст.

Сын: Устрялов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.

Сын: Устрялов Павел Федорович

Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
17.02.1860 ст.

Сын: Устрялов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
29.02.1864 ст.

Дочь: Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Федоровна

Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устрялов Федор Герасимович

Смерть
06.05.1899 ст.
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