Устрялова (Дурова) Софья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти06.05.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1857 ст.
Сын: Устрялов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
10.01.1859 ст.
Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
17.02.1860 ст.
Сын: Устрялов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
29.02.1864 ст.
Дочь: Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова-Ростовская Мария Федоровна
Отец ребёнка: Устрялов Федор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1899 ст.