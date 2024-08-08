Макарова Агрипина (Агрофена Огрофена) Никифоровна Около 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Агрипина (Агрофена Огрофена) Никифоровна

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Рождение
Около 1825

Отец: Макаров Никифор Васильевич

Мать: Макарова Ксения (Оксинья) Симоновна

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1834 года - 9 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755, как Агрофена и Огрофена В ИВ 1853 года - 24 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об., как ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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