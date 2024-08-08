Макарова Агрипина (Агрофена Огрофена) Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1825
В РС 1834 года - 9 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 755, как Агрофена и Огрофена В ИВ 1853 года - 24 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1289, л. 18 об., как ... Показать все
Смерть
Неизвестно